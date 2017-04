Loenen mag meepraten over de Loenermark

LOENEN – Op de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsraad Loenen, kon waarnemend voorzitter Willem de Zanger een mededeling doen die de Loenenaren als muziek in de oren klonk. Voor het eerst na lange tijd mogen de Loenenaren ook meepraten over ‘hun’ Loenermark.

Sinds de gemeente Apeldoorn natuurgebied de Loenermark in beheer gaf aan het Geldersch Landschap, voelden de Loenenaren zich een beetje buiten spel gezet. Van lieverlee kwam er wel een goed contact tussen de beheerder en de dorpsgenoten. De Loenense kudde werd overgedaan naar het Geldersch Landschap.



Het contract dat Geldersch Landschap heeft met de gemeente Apeldoorn, loopt binnenkort af. Gemeente, Geldersch Landschap en de Loenenaren (Stichting Vrienden van de Loenense bossen) hebben in de afgelopen maanden goede gesprekken gehad over de toekomst van de Loenermark. Wellicht blijft het bosgebied bij het Geldersch Landschap maar de Loenenaren krijgen evenals de gemeente meer te zeggen over het beheer.

De Zanger was heel tevreden over hetgeen al in de Loenermark door de Loenenaren tot stand is gekomen. Er is al een zwerfkeienroute en ook is de tweede in de maak. Het wordt een flinke route van 12 km door grotendeels nieuwe gebieden. Geprobeerd wordt om ook het landgoed Groenouwe in de route te betrekken. De voorbereidingen voor de bouw van de uitkijktoren zit in de laatste fase. Het ziet er naar uit dat mogelijk dit jaar nog gestart kan worden. Tevens komt er dan de trapjesberg weer terug. Ook zijn er fraaie landschapsbanken geplaatst.