Herdenking bevrijding Oosterhuizen

OOSTERHUIZEN - Afgelopen week werd in Oosterhuizen herdacht dat het dorp 72 jaar geleden werd bevrijd. Jaarlijks wordt stilgestaan bij deze gebeurtenis die men niet mag vergeten. Onder muzikale begeleiding van mevrouw Singel, de pipe-sergeant van de 48th Highlanders of Holland, werden vlaggen gehesen en gedichten voorgelezen door de kinderen van o.b.s. Oosterhuizen. Na een toespraak, het zingen van het Wilhelmus en het Bevrijdingslied, werd door ieder kind een bloem of een takje bij het bevrijdingsmonument gelegd. De herdenking werd afgesloten door één minuut stilte.