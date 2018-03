G-voetbal sc Rheden viert eerste lustrum

RHEDEN - Sportclub Rheden vierde op zaterdag 17 maart het vijfjarig bestaan van de afdeling G-voetbal binnen de vereniging. G-voetbal is speciaal voor voetballiefhebbers met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Het eerste lustrum bij sc Rheden is gevierd met een grote taart, waar spelers, begeleiders, bestuur en sponsor van konden genieten. De geplande wedstrijd kon vanwege de weersomstandigheden helaas niet doorgaan. "Wij vinden dat iedereen recht heeft om te kunnen sporten in team- en competitieverband", laat Mieke Bouwman, coördinator G-voetbal bij sc Rheden, weten. "Het gaat bij sc Rheden niet alleen om de prestatie, maar ook om de saamhorigheid en het bevorderen van de integratie van de doelgroep."

Nieuwe aanmeldingen bij het G-voetbal van sc Rheden zijn van harte welkom. De trainingen vinden plaats op woensdagavond, van 18.30 tot 19.30 uur. Ook kan de vereniging altijd extra begeleiders gebruiken. Aanmelden kan via gvoetbal@scrheden.nl. Op zaterdag 9 juni is er een regionaal G-voetbaltoernooi op het sportpark aan de IJsselsingel, ondersteund door het landelijke fonds gehandicaptensport. Via de website kunnen teams zich hier nog voor inschrijven.

www.g-voetbaltoernooi.nl