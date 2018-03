Vanaf begin april werkzaamheden aan Stationsplein en Edybrug

DIEREN - Begin april zijn er op twee plaatsen afsluitingen in Dieren, waarvoor omleidingsroutes worden ingesteld. Van 3 tot 27 april zijn er werkzaamheden aan het Stationsplein tussen de Middelhovenstraat en de Spoorstraat. Vanaf 9 april tot augustus wordt de Edybrug, ter hoogte van de Kanaalweg bij Spankeren vervangen.

Op het Stationsplein wordt tussen 3 en 27 april een nieuw riool aangelegd en de rijbaan wordt opnieuw bestraat. Dit betekent dat gedurende vier weken geen gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer mogelijk is tussen de Middelhovenstraat en de Spoorstraat. Er is een omleiding via de Prinsenstraat. Om te zorgen dat mensen toch zo goed mogelijk kunnen doorrijden, wordt deze weg tijdelijk tweerichtingsverkeer.

Edybrug

De Edybrug wordt helemaal vervangen vanaf 9 april tot augustus. De nieuwe brug wordt breder en er komen stoplichten. Auto's en vrachtwagens die het Kanaal willen oversteken, worden tijdelijk omgeleid via de Kanaalweg-rotonde Imboslaan en de Van Rensselaerweg. De fietsdoorsteek naar de Van Rensselaerweg wordt tijdelijk geschikt gemaakt voor auto's en vrachtwagens. Fietsers en voetgangers van en naar Spankeren kunnen gebruik maken van de Spankerensebrug.

De werkzaamheden zijn naar verwachting in augustus klaar. Dit is een voorlopige planning. Er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor de planning moet worden bijgesteld.