Mini’s Bruvoc bij 1e teams Rebelle

DIEREN - Volgens goed gebruik mogen de kleinste jeugdspelertjes act de presence geven bij de opening van de wedstrijden van de eerste teams van Volleybalvereniging AutovanOort Rebelle. Dit keer waren spelers van buurvereniging Bruvoc uitgenodigd om bij wijze van uitzondering de eerste bal te spelen bij de wedstrijden van Dames 1 en Heren 1 van /Rebelle. De vereniging uit Brummen is een goede bekende en de onderlinge relatie is dusdanig dat samenwerking op dit vlak vanzelfsprekend was. De teams van AutovanOort Rebelle spelen op een hoger niveau dan de buurvereniging Bruvoc en de entourage rond een wedstrijd is indrukwekkender voor de kinderen. Door Bruvoc werden kinderen geselecteerd uit de klas van juffrouw Judith, speelster van dames 1 en meisjes die getraind worden door Erik Hoekstra, de trainer van het eerste herenteam van Rebelle. Als afsluiting zijn de vlaggenschepen van Rebelle samen met de kinderen van Bruvoc op de gevoelige plaat vastgelegd.