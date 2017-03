SchuldHulpMaatje zoekt Maatjes

RHEDEN / ROZENDAAL - SchuldHulpMaatje draait sinds augustus 2016 op volle toeren in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Alle maatjes hebben hun opleiding afgerond en zijn nu gecertificeerd SchuldHulpMaatje. Op dit moment zijn ze met veel inzet aan het werk. Het is geweldig om te zien hoe die hulp en aandacht gewaardeerd wordt door de hulpvragers.

Mensen die geen uitweg zien in hun schuldensituatie krijgen weer hoop als er iemand naar ze omziet, met ze meeloopt en helpt om weer orde op zaken te krijgen. Een 59 jarige inwoner van de Gemeente Rheden: “Ik moet de belasting betalen, maar ik snap er niks van. Ik heb alleen lagere school en als ik een brief schrijf begrijpt niemand daar iets van.” Drie bezoekjes van een maatje hielpen hem uit de brand.

Een maatje helpt en moedigt aan, maar neemt nooit over wat een hulpvrager zelf kan of hoort te doen. De hulpvrager blijft zelf verantwoordelijk. Is professionele schuldhulpverlening nodig? Dan helpt het maatje om de benodigde paperassen te verzamelen en loopt hij zo nodig langszij voor ondersteuning.

Een vrouw van 56: “Het is chaos in mijn hoofd. Bovendien ben ik dyslectisch. Hoe moet ik uit deze plastic tas nu alles in die map krijgen?” Het maatje helpt om de spullen op tijd aan te leveren, zodat SchuldDienstVerlening door de Gemeente Rheden gestart kan worden.

Als de schulden op gaan lopen, waar moet je dan beginnen om er weer af te komen? Een maatje leert budgetteren en helpt om weer grip op de knip te krijgen.

Als U aangesproken bent door dit mooie werk van SchuldHulpMaatje en U zou ook wel maatje willen worden, neem dan via de mail contact op met de coördinatoren Jan en Renske:

janr.schuldhulpmaatje@gmail.com of renskeh.schuldhulpmaatje@gmail.com.