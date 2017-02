Ambt & Heerlijkheid - nummer 194 is uit

VELP - Het nieuwe nummer van het tijdschrift Ambt & Heerlijkheid (A&H) van De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is vanaf donderdag 2 maart beschikbaar. Met hierin tal van interessante artikelen, onder andere over De Koningsberg op Rozendaal, deel 2. Een verhaal over een dokter uit Dieren en één over een arts uit Velp. Een blik op Café Laros eveneens in Velp en nu het laatste deel over Bewaring- en Verblijfskamp Avegoor te Ellecom. Ook uit Ellecom: Een gelukkige tijd op Dalstein. Een interessante samenvatting van het onbekende Duitstalige boek van en over Sophie Bentinck, De Steeg. Nog een aanvulling over het huis Tromplaan 12 en het verhaal over de weldoenster Anna Geertruida Hofkes, beiden te Velp. En de huisvesting van de jubilerende Velpse Sociëteit in vroeger tijden. Het blad kost 4,75 euro en is verkrijgbaar vanaf donderdag 2 maart bij Jansen & De Feijter in Velp en The Read Shop in Velp.