Carnaval bij De Dwarsliggers

EERBEEK – Carnavalsvereniging De Dwarsliggers uit Eerbeek heeft dit jaar weer een mooi programma met nieuwe locaties. Het Prinsenpaar, Prins Patrick den Eerste en Prinses Chantal, gaan er samen met adjudant Ferdinand en hofdame Daniëlle en alle feestgangers een mooi feest van maken.

Vrijdag 24 februari om 18.33 uur is de opening en Sleuteloverdracht met Burgemeester Van Hedel op het Stuijvenburchplein. De Hoogheden ontvangen van de burgemeester de sleutel van het dorp, zodat zij het komend weekend kunnen en mogen regeren over Dwarsliggersdorp.

Om 19.22 uur is er een Carnadisco voor jeugd van negen tot en met vijftien jaar in De Schuure bij de Korenmolen. Henry zal dit feestje voor zien van de leukste feestmuziek en zal ervoor zorgen dat alle voetjes van de vloer gaan. Het feestje is om 21.44 uur afgelopen. Consumpties kosten een 1 euro.

Om 20.00 uur is de Warming-up Party in Residentie De Heideroos. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom om op de muziek van DJ Rinke Jansen met de voetjes van de vloer te gaan.

Zaterdag 25 februari om 11.11 uur is de overdracht Jeugdprinsenwagen in Residentie De Heideroos en om 11.33 uur de overdracht van Prinsenwagen. Zowel de grote Hoogheden als de Jeugdhoogheden staan tijdens de optocht op een mooie wagen, speciaal voor hun gemaakt. De grote Hoogheden moeten 11,11 euro betalen om hun wagen te kopen, de Jeugdhoogheden betalen 0,11 eurocent. Na de overdracht is er gelegenheid voor een hapje en drankje.

Om 14.11 uur is het locomotiefjesbal voor alle kinderen in Residentie De Heideroos. Een feest voor de jongste carnavalisten onder ons. Een middag vol leuke muziek, optredens van de dansgarden en een artiest die komt optreden. Daarnaast wordt er natuurlijk polonaise gelopen en is er in de pauze drinken en een zakje chips. Voor de kinderen die het leukst verkleed komen, zijn er ook nog leuke prijzen te winnen.

Om 20.33 uur is de Carnavalsparty voor iedereen vanaf zestien jaar in de tent buitenresidentie De Korenmolen. Verkleden is verplicht (minimaal boerenkiel), maar er zijn dan ook mooie prijzen voor best verklede. Feest DJ Franky en Après Ski zanger William zorgen voor de muziek. Entree aan de deur bedraagt 10 euro en in de voorverkoop 9 euro. Voorverkoop bij Primera Eerbeek en de Jumbo.

Zondag 26 februari om 13.11 uur start de optocht bij Grand Café de Korenmolen. hier eindigt de optocht ook weer. Waarna om 15.11 uur er een groot carnavalsfeest is voor iedereen tussen de nul en tachtig jaar met DJ Henry en diverse artiesten. Na de optocht vindt de prijsuitreiking plaats in de tent bij De Korenmolen. Het feest gaat door tot minimaal 21.11 uur. Buiten staat een frietkraam en bij de Korenmolen is een speciaal carnavalsmenu zodat je tussendoor ook nog even een hapje kunt eten en niets van het feestgedruis hoeft te missen.

Maandag 27 februari staat tussen 10.33 en 15.11 uur het Frühshoppen op het programma in de zaal van Residentie De Heideroos. Dat kan met een kop koffie of thee of gewoon weer waar je gisteren mee bent geëindigd.

www.cvdedwarsliggers.com

