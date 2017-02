Geslaagde DNEye-oogmeetdagen bij Van Wissing Optiek

VELP – Wie kijkproblemen ervaart in de schemer of in het donker kon dinsdag en woensdag zijn / haar ogen op laten meten met speciale DNEye-oogmeettechniek bij Van Wissing Optiek in Velp. Voor de winkel stond deze dagen een caravan met een unieke Rodenstock DNEye-scanner opgesteld.

Veel mensen ervaren kijkproblemen in het donker. Hun oogafwijking is ’s avonds anders dan overdag. Met deze scanner van Rodenstock werden vorige week in Velp verschillende lichtomstandigheden nagebootst. Vervolgens werd de exacte afwijking bij diverse pupilgroottes gemeten. Deze gegevens worden daarna uiteraard gebruikt bij het nauwkeurig slijpen van de brilglazen.

Eigenaar Ike Hennink van de Velpse optiek is tevreden over de gehouden DNEye-dagen. “Wegens de grote belangstelling hebben we de actiedag met een dag verlengd. Dit kan je normaal niet meten. Dat wordt met hele dure apparatuur gedaan en het aantal mensen dat kijkproblemen ervaart in het donker is relatief klein. Maar op deze manier kunnen we die groep wel bedienen”. Wie vorige week de speciale oogmeting deed, ontving een waardecheque ter waarde van 100 euro op de aanschaf van een paar Rodenstock multifocaal glazen met DNEye-techniek.

De DNEye-techniek bestaat nu ongeveer tien jaar. Voor het eerst was de speciale caravan met apparatuur bij Van Wissing Optiek in Velp. Hennink is enthousiast omdat een deel van zijn klanten hier echt iets aan heeft. Wie weet, volgend jaar weer. – Foto Lotte Bienias.