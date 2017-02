ALDI mag nieuw bouwen in Dieren

DIEREN - Met een zeer royale meerderheid, stemde de Rhedense gemeenteraad in met een wijziging van het bestemmingsplan voor de hoek Wilhelminaweg en Buitensingel in Dieren. Dat betekent dat Supermarktketen ALDI nieuwbouw plegen mag plegen aan de Buitensingel, op de locatie waar ze ook nu al zijn gevestigd.

Het oude pand staat er zo'n dertig jaar en zal worden gesloopt om plaats te maken voor een moderne supermarkt met daarbij voldoende parkeergelegenheid. Een zeer energiezuinig pand. Volgens verantwoordelijk wethouder Nicole Olland wordt de hoek Buitensingel met Wilhelminaweg, die nu nog rommelig oogt, daarmee netter, veiliger en beter bereikbaar. En de bezwaarmakers kon ze melden dat het totale oppervlak aan winkels op die locatie juist met 250 vierkante meter afneemt. Die bezwaarmakers, met Albert Lentink als voornaamste representant, wezen er in hun bezwaren namelijk vooral op dat het toestaan van de nieuwbouw op die plek in strijd is met de visie die streeft naar een compact kernwinkelgebied rond Calluna. Lentink bezit zelf winkelpanden aan het andere uiteinde van het winkelcentrum, Diderna en heeft daar dus belang bij.



Henk Molenaar van de SP vindt de nieuwe ALDI een verbetering van de bestaande situatie. "De buurt is gehoord en kan zich blijkbaar in de plannen vinden. Wij zijn dus voor", concludeerde hij. En hij wordt in die mening gesteund door de voltallige raad, op de fracties van de PvdA en de Groep Rook-Pieper na. Met 21 voor en 4 tegen werd het voorstel met een royale meerderheid aangenomen. Wat zwaar woog bij de beslissing, is dat omwonenden zoals gezegd geen bezwaren tegen dit besluit hebben dat een nieuwe en grotere ALDI mogelijk maakt. De enige bezwaren kwamen als zienswijze binnen van Lentink.

Overigens ziet ook Ben Denekamp, centrummanager van BIZ (Bedrijven Investerings Zone), de supermarkt liever verhuizen naar het winkelcentrum. De komst van ALDI zou volgens hem het totale gebied een impuls geven. Hij stelde ook voor om een verbindingpad aan te leggen tussen Wilhelminaweg en het ALDI-terrein.

Via internet reageerde Anton Hullegie, eigenaar van panden in de omgeving van ALDI. "Er zijn ook ondernemers en vastgoedeigenaren die het een fantastisch plan vinden. En ik ken ook veel consumenten die de plannen aan de Buitensingel toejuichen", reageert hij.