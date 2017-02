DIEREN – Café het Schilderij doet volop mee in het Carnaval. Van vrijdag tot en met dinsdag is er van alles te doen in het café.

Vrijdag 24 februari is het thema Vul de Pul. Voor 25 euro mogen bezoekers de hele avond hun favoriete drankje nuttigen. De avond begint om 21.00 uur. Zaterdag 25 februari om 14.00 uur wordt het café door beide carnavalsverenigingen omgetoverd tot de Schilderachtige Deurnöler. Die avond begint om 21.00 uur een Moulin Rouge Party. Er is dan muziek van DJ Kev Johnson, een burlesque-dame en een stripper. De entree bedraagt 7,50 euro en is alleen mogelijk met een kaartje uit de voorverkoop. De avond begint om 20.30 uur. Wie in stijl wil worden opgehaald, kan zich aanmelden bij Peter of Martin.

Zondag 26 februari is het vanaf 15.00 uur Amsterdamse middag: ouderwetse gezelligheid met zangers Gerard Pats en Patrick Karssen. De entree is gratis. Maandagochtend begint om 11.11 uur het Frühshoppen met gratis ontbijt voor de liefhebbers. Opgave hiervoor kan aan de bar. Het feest wordt dinsdag 28 februari afgesloten met Reis die Hütte Ab, dat om 12.00 uur begint. De middag wordt gevuld met darten, biergames, shotjes en haringhappen.

