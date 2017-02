DOESBURG - Het Modecafé Doesburg, voorheen een initiatief van het Leger des Heils, heeft een nieuwe locatie gevonden in het Kunstlab in de Ooipoortstraat, op dinsdagavond. Onder leiding van Christien Cloo krijgen de dames cursussen en begeleiding voor het zelf maken van kleding en attributen, zoals tassen en dassen. Maar ook het verstellen en passend maken van kleding. Ieder is welkom, of je ervaring hebt of niet. Zelf je kleding maken is een stuk goedkoper en leuker dan in de winkel kopen. Natuurlijk speelt de gezelligheid en de samenwerking met anderen mee om tot de mooiste resultaten te komen.

De groep kan nog wat enthousiaste dames gebruiken. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, want voor slechts 2,50 per avond bent u twee uur onder de pannen, inclusief koffie of thee. Informatie: Christien Cloo, tel.: 06-29543373 - foto: DoesburgTV