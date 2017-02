Kaarten blijft leuke hobby

LOENEN – Het aloude kaartspel blijkt nog altijd in trek te zijn. Sommige oude kaartspelen raken in de vergetelheid, maar het klaverjassen, jokeren en kruisjassen wordt nog veel gespeeld. De Marshoeve in Loenen zat zondag vol tijdens een klaverjasmarathon.

Bridgeclubs zijn er veel. Dat is een kaartspel waarbij veel aandacht en oplettendheid wordt gevraagd van de speler. Menigeen geeft echter de voorkeur aan jokeren of ander kaartspel, waarbij onderwijl ook nog wat gekeuveld kan worden over de het laatste nieuws. Zo ook in Loenen. Zondag waren de kaarters hier in De Marshoeve de hele dag mee bezig. Ada en Wim Brom nemen ieder jaar de organisatie op zich van deze kaartmarathon. Er waren zeven tafels met jokeraars en acht met klaverjassers. Om tien uur namen ze plaats achter hun aangewezen tafel en het kaarten ging door tot half vijf. Regelmatig werd gewisseld van tafel en spelers.

Ada Brom vond prachtig dat ook dit keer de animo weer groot was voor de marathon. De zaal was geheel bezet. “Het is toch mooi dat we de zaal weer vol krijgen voor het kaarten. Er was meer aanvraag dan plaats. Voor deze tijd van het jaar, waarbij het vaak donker en somber is, is dit toch een gezellig tijdverdrijf. Bovendien zijn er ook nog leuke prijzen te winnen", vertel ze. De eerste prijs voor de jokeraars was voor Ditti Bouhof en bij de klaverjassers voor Jan Jochems. - foto: Han Uenk