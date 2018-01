Rheden ontvangt eervolle prijs

GEM. RHEDEN - Vrijdag 19 januari ontving gemeente Rheden een eervolle prijs van de Vereniging Nederlandse Gemeenten international (VNGi). De Gelderse gemeente is uitgeroepen tot meest veelbelovende gemeente voor Global Goals 2018 van Nederland. Het gaat om zeventien werelddoelen, die samen de mondiale agenda van de Verenigde Naties (VN) vormen. De VN roepen gemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen op de werelddoelen bij hun werk te gebruiken en samen te werken aan een betere wereld. Zo zijn er doelen over gezondheid, economische groei, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. De VN noemen een einde maken aan armoede de grootste uitdaging van deze tijd. Gemeente Rheden is serieus organisatiebreed met de doelen aan de slag gegaan. Ze heeft de prijs volgens de VNGi daarom dik verdiend.

Steeds meer lokale organisaties in de hele wereld gebruiken de Global Goals. Ook in gemeente Rheden. Zo heeft hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp (en Leeuwarden) haar meerjarenvisie op de doelen gebaseerd en gaat de Ondernemersclub Rheden ze ook serieus bekijken. De gemeente Rheden gebruikt de werelddoelen als hulpmiddel bij haar nieuwe manier van werken. Directeur Frank Landman is blij met de prijs: “Dit is niet alleen een mooie opsteker voor onze organisatie, het is ook goed nieuws voor mensen die in onze gemeente wonen en werken. Met de Global Goals laten wij ons werk beter aansluiten bij wat inwoners nodig hebben. De werelddoelen brengen goed in beeld wat we met elkaar moeten doen om onze gemeente voortdurend te verbeteren. Met de werelddoelen spreken we allemaal dezelfde taal en dat maakt samenwerken met inwoners en organisaties makkelijker.”

Nieuw college

Gemeente Rheden ontwikkelt naar een zogenaamde netwerkorganisatie. Dit betekent dat ze meer gaat samenwerken met inwoners en organisaties in de gemeente en daarbuiten. Ze gaat meer werken vanuit wat mensen nodig hebben en minder vanuit vaste structuren. De werelddoelen helpen daarbij. Wethouder Ronald Haverkamp: “Ook het college van Burgemeester en Wethouders is enthousiast over werken met de werelddoelen. Na de verkiezingen ontvangt het nieuwe college een overdrachtsdocument op basis van de Global Goals. De volgende mogelijke stap is dat gemeente Rheden de begroting voor 2019 gaat schrijven op basis van de Global Goals.” Op 29 maart is gemeente Rheden gastheer van een landelijke conferentie over de Global Goals.