Nieuw schip voor Scouting Dieren

DIEREN - De watertak van Scouting Dieren heeft 3,5 jaar geleden haar beroemde sleepboot Klaus moeten verkopen omdat de onderhoudskosten te hoog werden voor de vereniging. In de afgelopen periode zijn er veel gesprekken geweest met leden en vrijwilligers om te onderzoeken waar de wensen en eisen van elke groep liggen. Ook is er een aantal sponsoracties geweest en hebben de groepen flink gespaard. Met een lijst en een budget is er een aantal enthousiaste vrijwilligers op zoek gegaan naar een passend schip die zoveel mogelijk aan de wensen en eisen voldoet van elke groep. Met trots mag Scouting Dieren vermelden dat er een schip is gevonden en inmiddels is aangeschaft. Het schip heet de WB30, een kotter van achttien meter lang. Het schip is van binnen compleet gestript aangekocht. Dit zorgt voor veel werk, maar zorgt er ook voor dat hij nog volledig aangepast kan worden naar alle wensen en eisen. De WB30 ligt op dit moment nog op de kade in Barendrecht waar hij de komende periode afgeschilderd wordt door een aantal vrijwilligers. In het voorjaar vaart het schip richting Dieren. waarna hij in het voorjaar richting Dieren gevaren zal worden. Scouting Dieren erg uit naar de komende zomerkampen in Friesland met de WB30 en alle overige tochten die er gemaakt zullen gaan worden over het water. het klussen aan de WB30 zal nog vele kosten met zich meebrengen. Wie belangstelling heeft om te sponsoren, kan contact opnemen via e-mail. prscoutingdieren@gmail.com. Wie een donatie wil doen, kan dat doen op IBAN: NL89 INGB 0000 4157 12 t.n.v. Scouting Dieren o.v.v. Donatie sleper Watertak.