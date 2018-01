Voorstellingen van het PeerToftheater in Doesburg

DOESBURG - Samen met de bibliotheek West Achterhoek houden de peutergroepen en de onderbouw van de basisscholen SpelenderWijs/IJsselgraaf in Doesburg voorstellingen in het kader vaan de nationale voorleesdagen.

Het theater wordt verzorgd door PeerTof theater uit de Achterhoek. Het thema is Sssst! De tijger slaapt. Het thema is ontleend aan het prentenboek van het jaar 2018.

Elk jaar is er extra aandacht voor het (voor)lezen om het belang van onder de aandacht te brengen: voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.

De voorstellingen zijn op woensdag 24 januari van 08.45 tot 09.25 uur bij BO Horizon Ooi aan de Begoniastraat en van 10.45 tot 11.25 uur bij BO Horizon Stad aan de Meipoortwal. Ook op woensdag 31 januari zijn er voorstellingen. Van 09.00 tot 09.40 uur en van 10.15 tot 10.55 uur bij IKC Wetelaar aan de Zanderskamp.