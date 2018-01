Klik & Tik-certificaten uitgereikt

BRUMMEN - In de Bibliotheek van Brummen ontving een groot aantal deelnemers van de computertraining Klik en Tik hun certificaat uit handen van Marian Camphuis. De deelnemers hebben één of meerdere modules van de computercursus in Bibliotheek Eerbeek en Brummen gevolgd, zoals: Klik & Tik de basis, Het internet op, Samen op het web. Voor elke gevolgde module ontvingen ze een certificaat. De deelnemers zijn vol lof over het geduld van de vrijwilligers, de goede uitleg en ook de gezelligheid. Ook vinden ze het bijzonder plezierig om de cursus in eigen tempo te volgen. Geïnteresseerden voor de cursus Klik & Tik kunnen zich aanmelden bij de bibliotheek of via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.