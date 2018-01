G-Team Loenermark naar competitie

LOENEN - Vorig jaar rond deze tijd is voetbalvereniging Loenermark uit Loenen gestart met het aanbieden van G-Voetbal voor mensen met een beperking uit de regio. Na een jaar fanatiek getraind en oefenwedstrijden gespeeld te hebben gaan ze nu aan de KNVB-competitie deelnemen. Ze doen dit met een jeugdteam. Het team is samengesteld uit jeugdspelers en seniorenspelers die met dispensatie bij de jeugd kunnen spelen.

Het streven is om vanaf het voetbalseizoen 2018-2019, dat start in augustus, ook met een seniorenteam aan de competitie mee te gaan doen. Voor beide teams zijn nog spelers nodig. Iedereen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking vanaf zes jaar kan voetballen en is welkom bij Loenermark. Er is geen boven-leeftijdsgrens. Er wordt getraind op vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur. Belangstellenden zijn welkom vrijblijvend mee te trainen.

Karin Klomp, tel. 06 - 13117647

g-voetbal@vvloenermark.nl