Ellecom verwelkomt wereldkampioen

ELLECOM - Eva Riemersma (34) uit Ellecom werd maandag compleet verrast door tientallen dorpsgenoten en muziekvereniging Excelsior. Met ontzettend veel bloemen en cadeaus onthaalden ze de schaatser die het weekend ervoor goud haalde en wereldkampioen werd op het allround schaatsen 30-plus in Baselga di Pinè, Italië.

Riemersma woont nog maar net in Ellecom en op 1 januari is ze begonnen als huisarts in de praktijk Hagenau in Dieren. Maar ze maakte directe geschiedenis met haar wereldtitel. Riemersma werd tweede op de 500 meter op vrijdag, zaterdag was ze de sterkste op de 1000 en 1500 meter en zondag won ze ook nog op de 3000 meter.

Toen zondagavond bekend werd dat de Ellecomse deze wereldtitel had behaald, ging het actieve dorp Ellecom meteen aan de slag om een huldiging te regelen. De straat werd versierd en Excelsior zorgde voor de muzikale noot. Felicitaties kwamen onder andere van de gemeente Rheden, de Oranjevereniging en Excelsior. Met haar zoontje op haar arm liet de Ellecomse wereldkampioen zich overrompelen door de vele aanwezigen.

Foto: Han Uenk