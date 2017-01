Muzikanten ruimen zwerfvuil op

DOESBURG - Afgelopen zaterdag hebben leden van muziekvereniging MDVS Doesburg (Muziekcorps der Voormalige Schutterij) zwerfvuil opgehaald. In samenwerking met Gemeente wordt een deel van de stad schoongehouden tegen een vergoeding voor de clubkas. Zaterdag was de eerste keer dat de opgetrommelde leden van MDVS hun ronde liepen. Gehuld in veiligheidshesjes en gewapend met een prikstok werd het Ireneplantsoen en de IJsselkade schoongemaakt. Ondanks de kou en sneeuw werd er toch nog flink wat zwerfvuil gevonden en opgeruimd. MDVS zoekt alternatieven om fondsen te werven, zodat contributies en lesgelden van de club laag kunnen blijven en lid worden van de club laagdrempelig blijft. Naast deze 'papier-prik'- actie zamelt MDVS Doesburg ook lege cartridges in voor recycling. Deze kunnen worden afgeven aan leden van MDVS Doesbug of in clubhuis de Harmonie op dinsdag of donderdagavond. - foto: Eric Pasman