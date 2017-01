Eindelijk weer eens open

LAAG-SOEREN - Zondagmiddag was het dan weer zover. Het bestuur van de Soerense ijsvereniging had na een grondige inspectie van het ijs besloten dat de baan voor het publiek werd opengesteld. Voor het eerst na vier jaar.

Dat bericht ging als een lopend vuurtje. Rond 14.00 uur meldden de eerste liefhebbers zich aan de baan en reden hun eerste rondjes. Zo’n anderhalf uur later waren er meer dan 600 mensen op de baan aan de Jut van Breukelerwaardlaan in Laag-Soeren. In de directe omgeving was geen parkeerplaats meer te vinden. Zelfs waren er mensen uit Ede, omdat op hun route nog geen enkele ijsbaan open was.

Dat de baan vier jaar lang niet kon worden opengesteld bij gebrek aan ijs, was deze middag snel vergeten. Elk jaar treffen het bestuur en vele vrijwilligers de noodzakelijke voorbereidingen in afwachting van Koning Winter. Als deze wegblijft is het ‘jammer, maar helaas’, voor niets geweest. De verantwoordelijken waren nu terecht trots op ‘hun’ ijsbaan. De enkele nog minder betrouwbare stukken waren netjes afgezet. Wat overbleef was een uitstekende ijsvloer waarop de schaatssport volop werd beoefend, terwijl er ook ruimte was voor de sleeën en andere activiteiten. Uiteraard was ook de bij dit soort activiteiten altijd aanwezige koek en zopie prima in orde, evenals de aanwezige EHBO. Niet alleen ’s middags, maar ook in de avonduren was de baan open. Een bijzonder gezicht, schaatsen op zo’n mooi verlichte baan. Gezien de weersverwachting heeft de ijsvereniging Laag-Soeren zeker nog een aantal dagen om hun reputatie van een der beste ijsbanen uit de omtrek, te bevestigen. En aan bestuur en vrijwilligers te zien hebben zij er zin in. - foto: Mart van Tol