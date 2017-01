Groot feest bij Neutenkrakers

KLARENBEEK – Na twee fantastische foute edities van de Foute Party met Q-music, was het tijd voor iets nieuws. Met de topband Lijn 7 werd het fouter dan fout! Zaterdag werd door de Carnavalsvereniging De Neutenkrakers in de Nieuwe Zweep een goed fout feest gehouden, onder de noemer Goet Foud. Er kwamen 450 bezoekers naar dit feest, al of niet gekleed in de meest foute outfits. De sfeer was optimaal te noemen. De Lijn 7 zorgde voor een heel spektakel. Licht, rook en confetti: de energie spatte van het podium. Het zevental bracht de meeste foute muziek en kreeg de feestende bezoekers volledig mee!

Dit feest was alvast een voorproefje op het komende carnaval. CV De Neutenkrakers heeft weer een groots carnavals weekend op programma staan. De kaarten voor de Mega Carnavals Party op zaterdag 25 februari en Crazy Sunday op zondag 26 februari zijn nu online te koop op www.cvdeneutenkrakers.nl Reeds is 80 % van de kaarten verkocht. Wees er dus op tijd bij.

De opgave voor de optocht is nog mogelijk tot uiterlijk 12 februari. Het kan in de categorieën: grote praalwagen, kleine praalwagen, grote loopgroep, kleine loopgroep, jeugd tot acht personen en jeugd vanaf acht personen. De Neutenkrakers heten ook graag weer nieuwe deelnemers welkom aan de grote carnavalsoptocht welke op 25 februari plaatsvind. Ook voor opgave kan men terecht op de site van De Neutenkrakers.