De Enk haalt 5000,- op voor SR

EERBEEK - Radio 3FM-dj Lex Uiting kwam donderdagavond samen met een tv-ploeg van BNN/VARA naar de Eerbeekse basisschool De Enk. Hij was daar in het kader van de landelijke actie Serious Request, waarvan het epicentrum zich op de Markt in Apeldoorn bevond, maar die een uitstraling tot in de wijde omgeving had.

De klassenouders van De Enk sloegen de handen ineen en het resultaat was een aantal zeer succesvolle acties voor Serious Request (SR). In de stromende regen werd een Santa Run op het schoolplein gehouden en die leverde liefst 3500 euro op. Dat bedrag werd donderdag in alle vroegte bij het Glazen Huis afgeleverd. Maar er werden ook nog een Kerstmarkt en een statiegeldflessenactie gehouden, waardoor het totaalbedrag op zo'n 5000 euro uit kwam.

Reden genoeg dus om de populaire dj en tv-presentator namens SR naar Eerbeek te sturen. Hij interviewde Elise Couperus, een van de klassenouders, en nam alle tijd voor de kinderen van De Enk, die zich massaal hadden ingezet voor de actie. "Het leverde allemaal een enorme saamhorigheid op", aldus klassenouder Patricia Kruitbosch. "En we vinden het ook belangrijk dat onze kinderen zich ook leren inzetten voor goede doelen." - foto: Han Uenk