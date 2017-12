WIK Rheden zoekt nieuwe peuters

RHEDEN - Gymnastiekvereniging WIK Rheden zoekt nieuwe jongens en meisjes tussen de anderhalf en vier jaar voor peutergym. In sporthal de Hangmat in Rheden wordt iedere maandagochtend peutergym gegeven, waar de kinderen kunnen rennen, klimmen, glijden, voetballen en nog veel meer.

Dit doen zij samen met leeftijdgenootjes, (groot)ouders of oppas. In een ongedwongen sfeer worden de peuters uitgedaagd om te ontdekken waar hun lichaam toe in staat is. Neem voor meer informatie contact op met Cindy Gronouwe, secretariaat.wikrheden@gmail.com.