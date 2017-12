Samenwerken aan kwaliteit landschap

REGIO - Meer samenwerken aan de kwaliteit van het landschap is het onderliggende doel van de Agenda Landschap. Deze Agenda met uitvoeringsacties is door Gedeputeerde Staten (GS) vastgesteld. Over de aanpak en uitwerking van deze acties wil de provincie in gesprek met gemeenten, organisaties, kennisinstellingen en inwoners.

Het landschap is voortdurend in verandering. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: "Ook in deze tijd komt weer veel op het landschap af. Denk aan het inpassen van windmolens, zonneparken en wegen, schaalvergroting in de landbouw maar bijvoorbeeld ook klimaatmaatregelen zoals nevengeulen en dijkverhogingen. Veel inwoners ontlenen hun identiteit aan het landschap. Hoe passen we die ontwikkelingen goed in met oog voor het landschap, terwijl we tegelijkertijd zien dat inwoners hun landschap koesteren? Daarover willen we in gesprek met onze gebiedspartners, maar ook met inwoners. De Agenda gaat ook richting geven aan het uitvoeren van provinciale kerntaken.