Meld vuurwerkoverlast online bij gemeente

BRUMMEN - Inwoners van de gemeente Brummen die overlast ervaren van vuurwerk, bijvoorbeeld door geluid of afval, kunnen dit via een online formulier eenvoudig melden op www.brummen.nl/vuurwerk. Bij meerdere meldingen over hetzelfde incident wil de gemeente de veroorzakers van de overlast aanspreken op hun gedrag.

Overigens wordt niet onmiddellijk op een melding gereageerd. Op heterdaad betrappen en beboeten is niet de doelstelling. De gemeente wil graag een beter beeld krijgen van waar overlast wordt ervaren. Bij herhaaldelijke overlast bezoeken handhavers de locaties en spreken zij eventuele overlastveroorzakers aan. De gemeente hoopt dat dit preventief werkt om overlast in de toekomst zo veel mogelijk te bespreken.

Bij vuurwerkoverlast kan ook altijd de politie nog worden gebeld. In noodgevallen kan dat via 112. Het algemene nummer 0900 - 8844 is bestemd voor minder acute situaties, bijvoorbeeld bij het vermoeden van opslag of handel in illegaal vuurwerk.