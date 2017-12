Klarenbeek bijt het spits af bij Voorst 200

KLARENBEEK – Op 1 januari is het tweehonderd jaar geleden dat de gemeente Voorst zelfstandig werd. Op 1 januari 2018 wordt in Twello het jubileum uitbundig ingeluid met een groot feest. Gedurende 2018 is er in de gemeente een reeks van historisch getinte activiteiten.

De Ouheidkundige Kring Voorst (OKV) pakt ook flink uit met negen historische weekenden. Op negen plekken in de gemeente Voorst wordt door de OKV een programma opgezet, dat alles met de historie van deze plekken en/of dorpen te maken heeft. Het spits wordt afgebeten door het dorp Klarenbeek. Marten Brascamp is initiatiefnemer en zal hier het één en ander voor samenstellen.

Er is al een voorlopig programma opgezet voor het weekend 23,24 en 25 februari. Op vrijdag is de start bij het het historisch café Pijnappel met een documentaire over Klarenbeek, die is gemaakt door Bert Visser. Daarna volgt een lezing over Het Lege Land. Na de pauze heeft Frits Dijk een rondetafelgesprek met Klarenbekers over Klarenbeek. Er wordt onder meer gesproken over de saamhorigheid en samenwerking onder de inwoners.

Zaterdag 24 en zondag 25 februari speelt zich het programma van 11.00 tot 16.00 uur af op het Historisch Dorpsplein in het MFC. Er is dan een doorlopende fototentoonstelling over tweehonderd jaar Klarenbeek. Ook is er een doorlopend filmtheater met alle films die in de loop der jaren zijn gemaakt over Klarenbeek. Elk uur is er een praatje met vertegenwoordigers van de gemeente Voorst en Apeldoorn.

Beide dagen zijn er excursies van 60 minuten door de omgeving van Klarenbeek. Er is dan ook een speciaal rondje over het landgoed Klarenbeek. Tussendoor staat er een historische zeepkist opgesteld, waarbij iedereen die wat te vertellen heeft zijn of haar verhaal kan doen in maximaal vijf minuten.

Brascamp en zijn groep vrijwilligers zijn nog volop aan het sleutelen met het programma, dat in de komende weken meer gestalte gaat krijgen.