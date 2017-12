Sfeer én smullen

RHEDEN - Het Rhedens Maal is een wekelijkse voorziening. Eén keer per week gezond en smakelijk eten samen met anderen in het Dorpshuis in Rheden. Doorgaans prikken daar zo'n veertig mensen een vorkje mee. Woensdag waren dat er zelfs nog een paar méér, want het Kerstdiner stond op het programma. Lekker uitgebreid en met gerechten waar ouderen dol op zijn: pasteitje ragout, soepje, spruitjes, sla en puree en een half haantje. Toetjes en koffie toe en dat voor zes euro! "Het viel weer goed in de smaak", aldus vrijwilliger Anne Bruger. "Maar minstens zo belangrijk is het feit dat ze anderen ontmoeten, samen eten en contacten onderhouden en opdoen. " - foto: Han Uenk