Stemmig Kerstconcert ZOV

DOESBURG - De Gasthuiskerk zat helemaal vol tijdens het Kerstconcert van Zang- en Ontspanningsvereniging Doesburg (ZOV). Na het succes van hun eerste zelfstandige Kerstconcert vorig jaar, was dit keer weer voor een zelfde opzet gekozen: een stemmig optreden in de warme entourage van de Gasthuiskerk. Het koor bestaat 31 jaar en studeerde een gevarieerde Kerstrepertoire in, onder leiding van dirigent Hans Heringa. Lekker in het gehoor liggende en moderne nummers. Maar ook de meer traditionele Kerstliederen maakten deel uit van het programma en dan werd het publiek uitgenodigd mee te zingen. Begeleiding was er van pianist Wim Polman en fluitist Wim Papperse. - foto: Han Uenk