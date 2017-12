Sfeervolle Herdertjestocht in Hall

HALL - Ruim 300 mensen liepen woensdag mee in de Herdertjestocht in Hall. Bezoekers werden bij school opgewacht door de Heraut. Hij wees hen de juiste weg naar de stal van Bethlehem. Bij de herders in het veld werd gezongen door een Engelenkoor en even verderop stonden de wijzen uit het Oosten. Daarin werden de voorzitters van de Hallse verenigingen herkend, alsook burgemeester Alex van Hedel. In de herberg werd koffie- en chocomel aangeboden met ‘Halls gemaakte’ lekkernijen. Een vrije gift hiervoor leverde bijna € 250,- op voor Serious Request. - foto: Han Uenk