Warme klanken in ’t Sprengenhus

LAAG-SOEREN – Warme kerstklanken klonken dinsdag 20 december door ’t Sprengenhus. Sempre Crescendo en Connect Voices repeteren gelijktijdig op dinsdagavond in ’t Sprengenhus en voor de zomervakantie ontstond zo het idee om gezamenlijk een kerstoptreden te verzorgen.

Connect Voices wil met haar repertoire een muzikale verbinding vormen door het zingen van liederen in verschillende talen. Aangezien kerstmis over de gehele wereld gevierd wordt, is het logisch dat er diverse internationale kerstliederen op het program stonden. Zoals het Russische Gospodi en het prachtige Spaanse lied Los Reyes Magos (drie Koningen). Een aantal liederen zong Connect Voices a capella en een groot aantal met de gepassioneerde ondersteuning van Sempre Crescendo. Het lied Glorious werd door een deel van het koor op indrukwekkende wijze ten gehore gebracht. Sempre Crescendo speelde daarna twee mooie kerstmuziekstukken: Christmas Song en All I want for Christmas. Grote favoriet van het publiek was het Hebreeuwse lied Hava Nagila. Bij de eerste klanken werd er meegeklapt en meegezongen. Maar ook de traditionele liederen zoals de Herdertjes en Stille Nacht, Heilige Nacht kregen grote bijval.