Noodweg is klaar

VELP - Donderdag 22 december kon de eerste melkwagen van Friesland Campina over de noodweg langs het spoor bij landgoed Biljoen de melk ophalen bij melkveehouder Dick Nieuwenhuis tussen Rheden en Velp.

De noodweg is nu klaar voor gebruik, gecontroleerd en wel door de Gasunie. De noodweg is een klein stukje afgegraven. Daar is een wal van gemaakt om wegdrukken van de weg te voorkomen. Ook is een worteldoek gelegd zodat straks alles weer weggehaald kan worden. De melkwagens kunnen vanaf nu bij het spoor van Biljoen erin en weer uit rijden, in plaats van bij de gevaarlijke onbewaakte overgang aan de Zutphensestraatweg. Friesland Campina dreigde eerder geen melk meer bij de boer op te halen omdat de overgang te gevaarlijk is. Daarom is besloten een noodweg aan te leggen. – Foto Martin de Jongh.