Nieuwjaarsfooi naar het goede doel

SPANKEREN – Maar liefst 2483 euro en 36 cent heeft Glazen School-actie van de Prinses Margrietschool in Spankeren opgebracht. Hiervoor hebben vier leerkrachten zich een dag lang op laten sluiten op school, maar ook leerlingen, ouders en andere betrokkenen hebben hard gewerkt om een steentje bij te dragen aan het goede doel.

Zo kwam Monique Huiskamp, bezorgster van Regiobode en moeder van een oud-leerlinge van de school, haar nieuwjaarsfooi langsbrengen aan het geldloket. Waar voor anderen de jaarlijkse fooi een leuk extraatje is voor de feestdagen, besloot Monique haar geld te schenken aan Serious Request.

De leerlingen van de school zijn druk geweest met karweitjes, waarmee soms veel meer dan een heitje werd verdiend. Bedden opmaken, lege flessen verzamelen, de tuin aanharken, auto’s wassen, allerlei klusjes werd aangepakt om nog een paar euro’s te kunnen verdienen.

Net voor het eind van het evenement op woensdagavond werd een Wintermarkt gehouden op het schoolplein, waar nog flink wat geld bij elkaar is gebracht. Bij het Rad van Avontuur vlogen de lootjes weg, iedereen wilde wel kans maken op één van de vele mooie prijzen. De kerstbakjes en koekjes, gemaakt door leerlingen, gingen als warme broodjes over de toonbank en vele gezinnen hebben die avond genoten van één van de heerlijke taarten die, wederom door leerlingen en ouders, werden gebakken en verkocht voor Heel Spankeren Bakt. In de All You Need is Love-caravan op het plein spraken kinderen ontroerende videoboodschappen in voor hun ouders.

Het resultaat van ruim 24 uur Glazen School en vele weken van voorbereiding is een mooi bedrag van 2438,36 euro. Juf Sonja en meester Dennis brengen het geld donderdagmiddag naar het Glazen Huis in Breda, waar het wordt toegevoegd aan de opbrengst van 3FM Serious Request, dat dit jaar in het teken staat van de bestrijding van longontsteking.

Foto: Meesters Serkan en Dennis en juf Sonja nemen dankbaar de nieuwjaarsfooi van Regiobode-bezorgster Monique Huiskamp in ontvangst. Zij lieten zich in de Glazen School opsluiten met juf Tamare, die niet op de foto staat.