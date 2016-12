Allemaal geslaagd!

EERBEEK - De Kyu graad examens voor de Karatekas van Karateclub Eerbeek zijn weer afgenomen. En met een super resultaat en 100% geslaagden. In de nieuwe Dojo stonden daar de leerlingen, gespannen en met vol overtuiging. Allemaal nog even de laatste details doornemen en wachten tot de aanvang. Ouders en verzorgers, opa’s en oma’s en de rest van familie en vrienden zaten geduldig te wachten in de kantine met een kopje koffie en ook daar was de spanning voelbaar. De examens zijn in twee delen gehouden, het eerste deel voor gele band. Nadien was het de beurt aan de groene- en bruinebanders. Het halen van een Kyu graad zegt eigenlijk niets, maar het geheel als Karateka maakt dat je een Kyu graad hoger komt en dit is pas een stimulans om nog serieuzer te oefen en te leren. Een ieder doet het op zijn of haar manier en wat in haar of zijn vermogen ligt.

Wil je zelf ook aan karate gaan doen of onze leerlingen een keer bezig zien in de Dojo, kom dan naar de locatie aan de Handelstraat 49 Eerbeek. Op 4 januari start er weer een nieuw seizoen. www.karateclubeerbeek.com.