Gasthuiskerk Doesburg presenteert nieuwe programma

DOESBURG - Van het Songfestival tot de Sixties en van Bach tot de Blue River Jazzband, het zit er allemaal in. Deze week wordt samen met deze krant de programmafolder van Gasthuiskerk Doesburg verspreid met daarin het programma van januari tot en met mei 2017.

Het seizoen eindigt met een optreden van de legendarische gitarist Harry Sacksioni (foto), ooit een van de vaste begeleiders van Herman van Veen. Sacksioni treedt op in het kader van het gitaristenpodium, dat in 2017 een vast onderdeel blijft van de programmering. Daarnaast zien we komend jaar ook de stadsvertellingen, de jamsessies en het open podium, het leescafé en het jazzcafé maandelijks terugkeren. Op 8 april staat in Gasthuiskerk opnieuw DoMus, Doesburg Museumstad centraal.

Gasthuiskerk Doesburg biedt het publiek van Doesburg en omstreken in 2017 een breed programma aan waarin voor alle culturele smaken wel iets te vinden is. Zo is in januari de dichter Toon Tellegen te gast, terwijl dansliefhebbers kunnen deelnemen aan een ontdekkingstocht op dansschoenen in de Tango Worksop. Voor de allerkleinsten is er het poppentheater Peterselie met een intieme en interactieve vertelvoorstelling.

In februari is schrijver, cabaretier en taalvirtuoos Wim Daniëls te gast en spelen celliste Ella van Poucke en haar broer en pianist Nicolas van Poucke een uitgelezen recitalprogramma. In maart treedt de sixties-band Ruych aan met muziek van helden als John Mayall, Van Morrisson en Jeff Beck. Tineke Beishuizen vertelt over haar nieuwe boek en zangeres Fay Classen tovert het publiek een jazzbelevenis voor met haar programma Luck Child.

Andere opvallende en bijzondere artiesten en gezelschappen die de Gasthuiskerk aandoen zijn Opera Gelderland Oost met het programma Opera in de Kerk of cabaretier Marc de Hond, die komt vertellen waarom we wel of niet bang zouden moeten zijn van Prem Radhakishun of van mannen in rolstoel. Kunsthistorica Maria Driessen geeft ook dit voorjaar een lezing, dit keer over de Peredvizhniki, een groep Russische schilders waarover het Drents Museum in Assen een expositie organiseert. Pianist Max Philip Klüser is terug na een succesvol optreden in het kader van het StudentenMuziekFestival in augustus 2016. Ook Maurice van Hoek is voor de tweede keer te gast in Doesburg. De zanger en gitarist laat Douwe Bob dit keer thuis en speelt met zijn eigen band prachtige Americana.

Wie zelf een keer in de Gasthuiskerk wil optreden kan dat doen op een van de jamsessies of open podia die Gasthuiskerk Doesburg organiseert tijdens de Doesburgse Culturele Zondagen. Meezingen kan op 19 mei, als Peter van den Broeke de presentator is tijdens de Songfestival Singalong.

Het volledige programma is te vinden in de folder die deze week in de bus valt of op www.gasthuiskerkdoesburg.nl. Daar is ook een digitale versie te downloaden.

Harry Sacksioni komt ook naar de Gasthuiskerk - foto: Frans van Viegen