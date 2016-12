Kerstmis bij dialectprogramma Mo’j is luusteren

EERBEEK / TWELLO – Zaterdag 24 december zal het dialectprogramma Mo’j is luusteren geheel in het teken staan van het komende kerstfeest. Presentator en samensteller Martien Kobussen laat een groot aantal kerstnummers horen. Jan en Annie Wonnink uit Leuvenheim zijn deze morgen ook in de studio van Veluwezoom FM om kerstverhalen en gedichten te laten horen.



Onlangs heeft het shantykoor Trossen Los uit Twello een fraaie CD uitgebracht met kerstliedjes. Een aantal nummers zijn hiervan te deze morgen horen. Ook Mondolia uit Oosterhuizen maakte enkele jaren geleden een kerst CD waarvan er ook enkele te beluisteren zijn.



Op oudejaarsdag worden beide uren gevuld met verzoeknummers. Luisteraars hebben de presentator laten weten welke liedjes in het afgelopen jaar ze erg mooi vonden. Hieruit wordt een selectie gemaakt. Annie Wonnink doet in een gedicht een terugblik van de hoogte- en dieptepunten van 2017.



Het programma is zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur gelijktijdig via Radio Voorst (105.3 FM) gemeente Voorst en Veluwezoom FM (107.5 FM) gemeente Brummen te beluisteren. Ook buiten deze gemeente hebben deze zenders nog een groot bereik.