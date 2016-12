Het Rhedens laat ze niet stikken

DIEREN – 17502,64 Euro fietsten de leerlingen van Het Rhedens Dieren woensdag 21 december bij elkaar voor Serious Request. Dertig spinningbikes vulden de aula van de school waar de hele dag, van 07.00 tot 19.00 uur, op werd gefietst door leerlingen en medewerkers. De opbrengst ging naar Serious Request, ten behoeve van een wereldwijde stille ramp, namelijk kindersterfte door longontsteking. Donderdagochtend werd het bedrag van een ruime zeventien en een half duizend euro bekend gemaakt. Gelijk daarna reisde een delegatie van winnaars naar Breda om dit geweldige bedrag in de brievenbus van het Glazen Huis te stoppen. De klas met de hoogste opbrengst was DK1F. Ella Ditvoorst uit klas DK1F haalde het meeste geld op, namelijk 300 euro. Helaas kon zij niet mee naar Breda omdat ze die dag jarig was. Maurique Danen uit DM3B haalde 208 euro op, Djurre Tieman uit DVs3 150 euro en Nighel Kreuzen uit Dm2m 142,50 euro. De meeste sponsors hadden Sasha Wiggers uit DB1B, Luuk Schipper uit DM2M, Yannick Schotanus uit DB2A en Cas van Uffelen uit DM4C weten te strikken. – Foto Lotte Bienias.