Riek Grube (82) verslaat alle mannen in duivensport

EERBEEK – De mannen van de postduivenvereniging Ons Vermaak in Eerbeek nemen het sportief op, maar het steekt hen toch wel een beetje dat ze allemaal verslagen worden door een vrouwelijk lid. Een vrouw op hoge leeftijd nog wel want Riek Grube-Bremer is al 82 jaar. Zij doet het zeer goed met haar duiven.

Zij had de beste duif van de 600 die in het afgelopen seizoen hebben gevlogen bij Ons Vermaak. Ook behaalde Riek de meeste wedstrijdpunten van de vereniging.

De grijze duif met ringnummer 2012-1235273 is een vijf jaar oude doffer. Hij maakte voor zijn baasje grote vluchten, tot wel 450 km. Meestal als eerste terug om snel bij zijn duivin te zijn. Die duif vliegt nu geen wedstrijden meer. Hij mag van Riek genieten van zijn pensioen, maar nog wel zorgen voor nageslacht. Buiten laten vliegen durft zij niet, want jaarlijks sneuvelen er veel duiven door roofvogels. Zij is zuinig op de kampioen en wil met hem geen risico lopen.

De Eerbeekse duivenmelkster hielp haar man, Harm Grube, altijd al met zijn hobby. Na zijn overlijden, nu vier jaar geleden, had zij een mooie afleiding aan het verzorgen van de vogels en ze deed weer mee met de wedstrijden, hierbij geholpen door haar schoonzoon Jan Diesfeldt, die ook gek is van de duiven. Hij woont in Brummen, maar heeft zelf geen ruimte voor een hok en beleeft nu zijn hobby ook op het terrein van Riek. Zij voert zijn duiven en let er goed op.

Riek Grube is alle dagen druk met haar duiven. Het is haar grote hobby. Ze kan er zo van genieten als zij bij haar koerende vriendjes zit. Ze wil een band hebben met de dieren. Het fokken van mooie maar vooral talentvolle duiven is voor iedere duivenmelker een kunst. Een eigen kwekerslijn opbouwen. Verder gaan met duiven die prima hebben gepresteerd. Met de jonge duiven wordt door Riek eerst alles uitgetest en de beste worden op de lange afstanden (tot 450 km) ingezet.

Het is iedere keer voor haar weer spannend wat haar duiven op een vlucht weer presteren. Iedere wedstrijd levert punten op. Ieder lid van Ons Vermaak aast er op kampioen te worden. Vorig jaar moest de eer ook al aan Riek worden gegund. Dat zij nu weer de hoogste plaats bezet, vinden de clubleden een unieke prestatie. Ons Vermaak heeft 24 leden waarvan er 16 nog actief zijn en meestal meedoen aan de wedstrijden. Daarmee blijft de Eerbeekse vereniging nog een flinke club. Overal loopt het ledental terug en worden duivenclubs opgeheven doordat er geen aanwas is van jonge leden en de last van roofvogels.

Schoonzoon Jan Diesfeldt en zijn schoonmoeder vinden het erg jammer dat zoveel duiven verloren gaan door de roofvogels. Volgens Diesfeldt zijn de haviken de grote boosdoeners. Hij wil graag de duiven rond laten vliegen, maar het risico is te groot. Riek en Jan missen dan altijd een paar duiven. En vaak pikken de roofvogels de beste exemplaren er uit.

Op 25 en 26 november houdt de postduivenvereniging Ons Vermaak de jaarlijks tentoonstelling in het clubhuis aan de Handelstraat in Eerbeek. Iedereen die de duiven wil komen bekijken is van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur. Mensen die ook met deze hobby willen beginnen (of weer mee willen doen) kunnen hier alle informatie krijgen. Wie er serieus mee aan de slag wil, krijgt van de Eerbeekse duivenmelkers gratis een paar jonge duiven!

Riek Grube is bar gek met haar duifjes - foto: Martien Kobussen