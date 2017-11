Velp maakt zich op voor intocht Sint

VELP - Voor het derde achtereenvolgende jaar komt St. Nicolaas met zijn gevolg naar Velp als het donker begint te worden. De avondintocht staat gepland op zaterdag 25 november, vanaf 16.30 uur. Voorafgaand aan de intocht vindt er weer de spellen- en activiteitenmiddag plaats in de centrumstraten van Velp.

Tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen de kinderen kiezen uit een keur van spellen en activiteiten en daar mooie prijzen mee winnen.

De combinatie van de spelmiddag en, later op de middag, de intocht, blijkt een succesformule te zijn. Vorig jaar was er al een enorme toename te zien in het aantal kinderen en ouders, die de weg naar Velp wisten te vinden. Het middagprogramma is daarom op enkele punten aangepast. Op ongeveer 20 locaties, buiten en in de winkels is er voor iedereen wat te doen of te beleven. Zo kunnen er zelf pepernoten worden gemaakt en speculaaspoppen versierd. Op veel plaatsen zijn er puzzels, rebussen, doolhoven en raadsels op te lossen. Van spellen, zoals Vier-op-een-rij, stafvangen, pietenzak lopen, pakjes in de schoorsteen gooien, wordt meer actie van de kinderen verwacht. Veel kinderen kunnen zich net als vorig jaar als pietje laten verkleden en zich laten fotograferen of kunnen aandachtig luisteren naar de verhalen die in de boekhandel worden voorgelezen. Op de website (www.sinterklaasinvelp) is precies te lezen waar de spelletjes kunnen worden gespeeld. Omdat het pepernoten maken erg populair is, is daar een uitzondering van kracht. Gezien de beperkte deelname begint die activiteit al om 13.00 uur en zijn er voor de winkel van banketbakkerij Teunissen tickets (met tijden) beschikbaar. Helaas maar waar: op=op!

Inmiddels liggen in de meeste winkels flyers klaar met daarin de deelnemerskaarten. Deelname aan de spelmiddag is overigens helemaal gratis. Ieder kind mag, nadat het aan 10 spellen of activiteiten heeft meegedaan, de deelnemerskaart vóór half vijf inleveren bij Boekhandel Jansen & De Feijter, The Read Shop of Fotohuis Velp en daarmee kans maken op een leuke prijs. Er is nog meer kans op een prijs, als het juiste aantal taaitaaipoppen wordt geraden die in de etalage van Wijnhandel Appeldoorn te zien is.

Als het begint te schemeren, komt de Goedheiligman per antieke brandweerwagen Velp binnen vanaf de Wilhelminastraat. Dat zal zo rond de klok van half vijf zijn. Met de Drum- en showfanfare Mr. H.M. van de Zandt voorop, gaat men naar De Overtuin. Honderden glowsticks worden dit jaar uitgedeeld, waarmee de kinderen naar de Sint kunnen zwaaien. Ruim 40 echte pieten delen daar rijkelijk strooigoed uit en gaat St. Nicolaas rond om handjes te geven en tekeningen aan te pakken. Daarna loopt Sint en zijn gevolg via de Den Heuvel passage naar het kerkplein in de Emmastraat. Kinderen en volwassenen met een beperking zijn van harte uitgenodigd om naar die passage te komen om Sinterklaas van dichtbij te ontmoeten en te begroeten. Met de drum- en showfanfare voorop, een groep pieten met verlichte pakken, pieten op stelten en gekke fietsen en het pietendweilorkest zet de stoet zich vervolgens in beweging richting Hoofdstraat. Er rijdt ook een rokende schoorsteen mee waarin pieten pakjes proberen te gooien en is een grote wagen vol met pakjes (van de sponsoren) te zien. De stoet, die via de Hoofdstraat en de Oranjestraat naar het Oranjeplein gaat, wordt compleet gemaakt door Sinterklaas zelf. Deze keer geeft hij Americo wat rust en zit hij daarom in een prachtige koets.

Voordat Sinterklaas en zijn gevolg op het Oranjeplein aankomen, heeft piet Pedro het aanwezige publiek al behoorlijk in stemming gebracht. Eenmaal aangekomen zal Sinterklaas ook daar alle kinderen persoonlijk bezoeken en wordt hij officieel welkom geheten door wethouder Pos en stichtingsvoorzitter Schoutsen. Tot slot maakt de Sint de prijswinnaars van de spelmiddag bekend en trakteert hij hen op mooie cadeaus.

De Stichting Sinterklaas in Velp, die nu voor de derde keer organisator is van de intocht van de Sint, heeft alles in gereedheid gebracht om van die middag en avond weer een succes te maken. Gesteund door een financiële bijdrage van Veelzijdig Velp wordt de intocht mogelijk gemaakt.

De spelmiddag en de intocht heeft zeker 75 vrijwilligers nodig om alles op rolletjes te laten lopen. Zo’n 65 mensen worden zaterdag al ingezet. Maar zeker voor de spelmiddag is er nog behoefte aan een tiental mensen. Aanmelden als vrijwilliger kan nog de komende dagen door even te bellen met Jan Huurman, secretaris van de stichting Sinterklaas in Velp (06-241 66 241).