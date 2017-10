Sam’s Kledingactie zeer succesvol in Hummelo

HUMMELO - De op 7 oktober in Hummelo gehouden Sam’s kledinginzamelingsactie voor Mensen in Nood, bracht maar liefst 92 zakken op. In totaal betekende dat 500 kilo aan bruikbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel. Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk danken!

Met de netto-opbrengst van deze inzamelingsactie wordt een hulpproject mogelijk en ontvangen bijna 4.000 gezinnen die slachtoffer zijn van de hongersnood in Zuid-Soedan een hulppakket met vissersmaterialen, gereedschappen en zaden. Op deze wijze kunnen deze gezinnen weer zelf voor hun voedselvoorziening gaan zorgen.

www.samskledingactie.nl