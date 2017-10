Brummen gaat dienstverlening verder digitaliseren

BRUMMEN - Digitaal én Dichtbij, deze kernwoorden staan centraal in de nieuwe visie van B&W van Brummen op haar dienstverlening. Daarnaast wordt gestreefd naar een verdere Deregulering en wil de gemeente ook inzetten op de vierde ‘d’, die van Durf. "En fysiek contact met de gemeente kan in de toekomst alleen nog op afspraak", aldus burgemeester Alex van Hedel bij de presentatie van de visie.

Het college heeft de Visie Dienstverlening besproken en die wordt in de eerstvolgende raadsvergadering ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij het opstellen van de Visie Dienstverlening heeft de gemeente eerdere uitkomsten van het inwonerspanel gebruikt en in de toekomst wordt dit inwonerspanel weer benut om de tevredenheid en om bereikte resultaten te meten. Ook korte reviews, zoals gebruikelijk bij webshops, wil de gemeente inzetten om haar dienstverlening continu te kunnen monitoren en te sturen op verbeteringen.

Nagenoeg iedere Nederlander doet online zaken. De gemeente Brummen wil haar inwoners ook een zo uitgebreid mogelijk digitaal aanbod bieden. Geen papieren formulieren of een noodzakelijk bezoek aan het gemeentehuis, maar thuis 24/7 via je eigen computer diensten en producten aanvragen bij de gemeente. Dit klinkt als toekomstmuziek en vanwege wettelijke vereisten is nog niet altijd mogelijk. Echter, de gemeente Brummen gaat daar wel maximaal op inzetten. Intern wordt een zaaksysteem geïmplementeerd waarmee een (digitale) aanvraag efficiënter en daarmee uiteindelijk ook sneller kan worden afgehandeld. Een dergelijk zaaksysteem biedt ook de mogelijkheid om inwoners meer inzicht te geven in de voortgang van een aanvraag. De gemeentelijke website www.brummen.nl wordt hiermee nog nadrukkelijker de digitale voordeur naar de gemeente Brummen.

Weliswaar is bijna iedereen digitaal actief, maar soms is die mogelijkheid er niet of heeft persoonlijk contact een grote meerwaarde. Voor die situaties kiest Brummen ervoor dichtbij haar inwoners volwaardig aanwezig te zijn; het gemeentehuis in Brummen én het servicepunt in Eerbeek bieden die mogelijkheid. Een keuze is ook om voor de balie ‘Burgerzaken’ (aanvragen paspoorten, et cetera ) volledig op afspraak te gaan werken, dit om lange wachttijden te voorkomen. Voor het inloopspreekuur van Team voor Elkaar en de receptie (onder andere voor het afhalen van aangevraagde paspoorten) kunnen inwoners tijdens openingstijden gewoon binnenlopen. Dit geldt ook voor de steunpunt van de Politie die in het Servicepunt in Eerbeek gehuisvest is. Naast deze ‘loketfuncties’ blijft de gemeente ook actief inzetten op persoonlijk contact op locatie: de bedrijfscontactfunctionaris, werkgeversconsulent en de consulenten van Team voor Elkaar komen graag ‘thuis’ bij bedrijven of inwoners.



Een overheid kan niet zonder wet- en regelgeving, maar vanuit haar grondhouding ‘Ruimte geven, maar wel handhaven’ streeft Brummen ernaar deze regelgeving te beperken én te vereenvoudigen. Dit sluit aan bij de veranderende samenleving én bijvoorbeeld de toekomstige Omgevingswet waarin inwoners , ondernemers en maatschappelijke organisaties meer zelf doen en regelen. Regels die er zijn, worden vanzelfsprekend gehandhaafd.

Ook heeft het college deze week servicenormen vastgesteld. Denk hierbij aan servicenormen voor reactietermijnen over bijvoorbeeld een terugbelverzoek, een ingezonden mail of een melding ‘openbare ruimte’. En ook over de toegankelijkheid van de website of de wijze waarop een klacht wordt afgehandeld.