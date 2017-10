Velp neemt zondag afscheid van burgemeester Van Wingerden

VELP - Zondagmiddag 29 oktober kunnen Velpenaren hun burgemeester uitzwaaien. Zoals bekend stopt Petra van Wingerden-Boers op 1 januari 2018 als burgemeester van de gemeente Rheden. Haar wens is om van elk dorp ‘op eigen wijze’ afscheid te nemen: ongedwongen, luchtig, opgewekt.

In Velp kan dat dus op zondag 29 oktober en op op twee plaatsen: om 14.00 uur bij Kasteel Biljoen en om 15.00 uur in Hogeschool Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26-A.

Natuurlijk moet het exacte programma een verrassing blijven. Maar het organiserende Comité Afscheidsfeest Burgemeester laat alle Velpenaren weten dat ze vanaf 13.15 uur welkom zijn op het voorterrein van kasteel Biljoen. Er wordt gemusiceerd en er worden foto’s gemaakt. Burgemeester Van Wingerden wordt daar uitgezwaaid om 14.00 uur. Om 15.00 uur is iedereen van harte welkom bij een feestelijk concert in Hogeschool Van Hall Larenstein. De zaal is open om 14.30 uur. Studenten van de school zorgen voor koffie en thee en na afloop voor een hapje en een drankje.

Het Velpse comité, bestaande uit de dames Irene Bosnak, Gety Hengeveld en de heren Klaas Eldering, Arjan Flipse en Marten Zweers, bedankt bij voorbaat iedereen die spontaan hun medewerking hebben toegezegd aan dit bijzondere Velpse afscheidsfeestje.