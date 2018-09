Zestigjarig bruidspaar

EERBEEK - Het echtpaar Brouwer-Bastiaan uit Eerbeek was vorige week donderdag zestig jaar getrouwd. Locoburgemeester van Brummen Margriet Wartena overhandigde het echtpaar een ingelijste kopie van de trouwakte uit 1958. Die aktes werden destijds nog met de hand geschreven.

Meneer Brouwer (84) is geboren in Voorst, maar verhuisde op zijn zesde naar Eerbeek. Daar ging hij nooit meer weg. Mevrouw Brouwer (81) komt oorspronkelijk uit Rhienderen. Het jubilerende paar woont al 57 jaar in hetzelfde huis in Eerbeek. Hij werkte bij papierfabriek Coldenhove in Eerbeek. Het geheim van hun lange huwelijk? "Er zijn weleens misverstanden, maar dan heb je ook weer iets goed te maken", vertelt het paar. Ze hebben twee kinderen gekregen en zes kleinkinderen.

Foto: Linda Stelma