Zwemmen met de hond

HOOG-KEPPEL- Afgelopen zondag was het in het zwembad in Hoog-Keppel druk met mensen èn honden, zoals altijd op de laatste dag van het seizoen. Baasjes en honden doken lekker samen het bad in. Het was een vrolijke, drukke bedoening en een groot waterballet. De honden die uit het water kwamen, schudden zich lekker uit, waardoor ook mensen zónder zwemkleding een nat pak haalden. De honden, van klein tot groot, hadden de dag van hun leven. De entreegelden van deze dag was deels bestemd voor de stichting KNFG, die geleide- en hulphonden opleidt. Honden zwemmen voor honden dus.

Foto: Hanny ten Dolle