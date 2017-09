Feestelijke opening Klompenpad in Klarenbeek

KLARENBEEK - Op zaterdag 23 september vindt in Klarenbeek de feestelijke opening plaats van het 102de Klompenpad: het Klarenbeeksepad. Het Klarenbeeksepad is een rondwandeling van dertien kilometer door het mooie buitengebied van Klarenbeek. Wandel door bos en weiland, over landgoederen en langs beken.

De opening vindt plaats om 10.00 uur in Restaurant Pijnappel, Hoofdweg 55 in Klarenbeek. Wethouder Sandmann (Apeldoorn) en directeur-bestuurder Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) verrichten de opening. Na de onthulling van het startpaneel en een optreden van Circus Klomp is er gelegenheid tot het wandelen van (een deel van) het Klompenpad. Dus klompen aan, rugzak op en gaan!

Onder begeleiding van SLG en in samenwerking met werkgroep Dorpsverfraaiing van Klarenbeeks Belang, vrijwilligers, particuliere grondeigenaren, Natuurmonumenten, Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Apeldoorn en Voorst is deze route tot stand gekomen. Dit Klompenpad is mede gefinancierd door de gemeenten Apeldoorn en Voorst, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland en de Nationale Postcode Loterij. Het Klarenbeeksepad maakt onderdeel uit van een netwerk van Klompenpaden.

De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is o.a. te koop bij het startpunt Restaurant Pijnappel en VVV’s in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met groene klompjes. Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 23 september ook beschikbaar via de Klompenpaden app. Kijk op: www.klompenpaden.nl of de Facebookpagina van de Klompenpaden.