BouwBurg in Velp groot succes

VELP - Kinderen uit Velp en omgeving konden vorige week weer naar hartelust hutten bouwen bij BouwBurg. Daarnaast waren er andere activiteiten zoals toneel, muziek, dans en sport- en spelactiviteiten. Op vrijdag werd BouwBurg feestelijk afgesloten met alle vaders, moeders, broertjes en zusjes. Voor de kinderen van vier tot en met zes jaar was er een minikamp. Daar werden geen hutten gebouwd, maar mochten de kinderen zelf kiezen wat ze wilden doen zoals in de zandbak spelen of met de timmertafel. Ook konden ze knutselen, schminken, dansen, kleuren, blokken bouwen, schommelen, voetballen en boekjes lezen. Na afloop was er weer veel enthousiasme voor de bouwweek, zo blijkt uit de reacties op Facebook. Een ouder schrijft: “Wauw! Wat een geweldige week. Mijn dochters van 10 en 5 jaar oud, hun allereerste BouwBurg, een groot succes! Wat een spijt dat we voor onze oudste niet jaren eerder zijn begonnen.” BouwBurg wordt een keer per jaar georganiseerd door stichting BouwBurg.

Foto: Marc Pluim