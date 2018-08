Tocht Zonnebloemgasten met scootmobiel

LOENEN - De Zonnebloem Loenen heeft vorige week woensdag een tocht voor scootmobielen gehouden. Vanaf De Bruisbeek ging de groep op scootmobiel en twee vrijwilligsters op de fiets richting Klarenbeek naar roofvogeltuin De Havikshof aan de Oudhuizerstraat. Daar kregen ze een rondleiding door valkenier Tjipke Zuidema en werd er veel over de roofvogels verteld. Ook mochten ze allemaal met één van de roofvogels op de foto. De Havikshof heeft ook een prachtige tuin met diverse bijzondere bomen en struiken en een vijver. De tuin op zich is al een bezoek waard. Via de Klarenbeekse Hooilanden ging de groep richting Bistro De Bron in Loenen, waar de groep als afsluiting koffie heeft gedronken met gebak. Het was niet alleen een interessante, maar zeker ook een hele gezellige middag.