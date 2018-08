Expositie in Dorpskerk tijdens Wilspa

SPANKEREN - De Dorpskerk in Spankeren opent haar deuren elk jaar tijdens de bekende Wilspa, dit jaar op zaterdag 25 augustus. Elk jaar met een bijzondere expositie of gewoon om even binnen te lopen, een kaarsje aan te steken of de drukte te ontlopen. Dit jaar wordt een fotoserie van dominee Frans Ort getoond met de titel: Normandisch brevier, een pelgrimage langs Normandische kerken. Frans Ort is niet alleen dominee in Dieren en Rozendaal, maar ook dichter en fotograaf. Al jarenlang brengt ds. Frans Ort zijn zomers door in het Pays d’Auge, een streek in Normandië. De laatste jaren is hij begonnen met het documenteren en fotograferen van de kerken in deze Franse regio. Dat resulteerde in een verzameling zwart-witfoto’s van vaak vergeten kerken. De foto’s in de presentatie zijn een selectie van de vele kerken die zijn gefotografeerd. Naast de passie voor de kerken is hij ook begonnen met het schrijven van gebeden. Gaandeweg het schrijven kwam de auteur tot de ontdekking dat hij in wezen bezig was met een innerlijke pelgrimage: alsof je in de geest op weg gaat met God en je probeert -al pratenderwijs- nader tot die Ene te komen. In deze presentatie zijn de kerken gecombineerd met een aantal van die gebeden.

De Stichting Dorpskerk Spankeren heeft dankzij donaties een led-scherm aan kunnen schaffen. Dit scherm wordt tijdens de Wilspa ingewijd met deze fotoserie.

www.stichtingdorpskerkspankeren.nl