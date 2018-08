Vijfde en laatste montmartre-markt Doesburg

DOESBURG - Zondag 26 augustus wordt alweer de vijfde en laatste Montmartre-markt van dit seizoen gehouden op de Vischmarkt, in de Roggestraat en een gedeelte van de Veerpoortstraat in Doesburg. Op deze markt staan leuke kramen met Frans gerelateerde producten, maar ook antiek, veel brocante, kunst, curiosa en boeken. Waan je even in Frankrijk, slenter langs de tientallen kramen, en ga lekker op een sfeervol terras zitten en luister naar de live-muziek van Al Capone met swingende Django Reinhardt-klanken of naar Pierre en Gerdy met heerlijke Franse Chansons et Musette. De markt is tussen 10.00 en 17.00 uur open.

Volgend jaar gaat de Montmartre-markt het vierde seizoen in en start dan op de laatste zondag van april.

www.stein.nl