Meer kinderen op Loenens Vakantiespel

LOENEN – De tienjarige Luna ziet er elk jaar naar uit. Hoewel ze niet in Loenen naar school gaat, wil ze toch graag mee doen. In haar rolstoel doet zij zoveel mogelijk mee met de activiteiten van het Loenense Vakantiespel. Bij het huttenbouwen kan ze niet echt helpen met het bouwen, maar wel is ze druk met het versieren. Waar nodig helpen de andere kinderen haar. Zij vindt het allemaal prachtig.

Twee weken lang waren er volop activiteiten bij het Dorpscentrum De Brink. Op het grote Spritshzplein gebeurde weer van alles. De overburen van het appartementengebouw Hattinkerf kijken met plezier hoe de jeugd hier bezig is. Buurvrouw Graky is in de afgelopen weken veel op haar bloemrijke balkon te zien: “Het is zo’n mooi gezicht om die kinderen allemaal zo bezig te zien. Ik heb bewondering voor de jongeren die de leiding vormen en een deel van hun vakantie hier aan besteden. Toch mooi dat dit hier allemaal kan”.

Gaby Hogendorp is weer teamleidster van het Loenense vakantiespel. Opnieuw waren er meer kinderen. Gemiddeld zo’n negentig. Gaby: “Loenen heeft ruim 200 kinderen op de basisscholen. Dan is deze opkomst erg goed. We zijn blij dat er ieder jaar meer kinderen komen. Blijkbaar vinden ze het programma mooi en zijn de ouders tevreden over de organisatie. We hebben een team van 20 jongeren die proberen het vakantiespel in goede banen te leiden. Meestal doen ze elk jaar weer mee zolang het met hun studie of werk kan. Bijna iedereen is hier twee weken. Wel een flinke opgave maar we doen het graag”.

Twee weken lang was er vertier voor de Loenense schooljeugd. Het programma bevat vaste onderdelen als een dagje uit, naar het zwembad en het bouwen van een eigen huttendorp. In de eerste week was er een bezoek aan de Groote Modderkolk waar geklommen werd op de strobalen, het Blotevoetenpad gelopen en op avontuur op de touwbrug. Ook was er deze week een levend ganzenbordspel en het Loenense Moordspel. Woensdag ging de jeugd naar het zwembad De Schaeck in Twello en donderdag naar Landalpark Heideheuvel en daarbij een bezoek aan de waterval. De eerste week werd afgesloten met een vossenjacht waarbij een agent, een skateborder en Abraham moest worden opgespoord.

De tweede week begon met een fietspuzzeltocht en de Loenense brandweer leverde ook weer met bluswagen haar medewerking. Het dagje uit ging dit keer naar het Dolfinarium. Voor de leiding was het flink opletten om de grote groep kinderen, in de leeftijd van vier tot twaalf jaar, bij elkaar te houden. Dinsdag ging de jeugd aan de slag met de pallets om zelf hutten te bouwen. De jongens en meisjes hadden een rijke fantasie bij het timmeren. Donderdag werd het afgemaakt. Een groep wilde zelfs een onderzeeër bouwen. Vrijdagavond was er tot slot nog een bonte avond voor de ouders en een spooktocht. Het weer was twee weken erg mooi, helaas was het minder op de laatste dag. Het deerde de kinderen niet. Ze hadden twee erg fijne weken gehad!